Κι άλλος τραυματισμός στο NBA: Την "πάτησε" ο Τεόντοσιτς

Ο Μίλος Τεόντοσιτς χτύπησε το αριστερό του πόδι στο ματς των Λος Άντζελες Κλίπερς κόντρα στους Φίνιξ Σανς και αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ.

Ο Σέρβος γκαρντ σε μια προσπάθειά του για επιθετικό ριμπάουντ πάτησε άτσαλα και χτύπησε το πόδι του. Ξάπλωσε στο παρκέ και αμέσως άρχισε να σφαδάζει από τον πόνο.

Δεν έχει σπάσιμο όπως έδειξαν οι πρώτες ακτινογραφίες που του έκαναν οι Κλίπερς, ωστόσο θα υποβληθεί σε μαγνητική για να μάθουμε το διάστημα της απουσίας του από τη δράση. Κρίμα πάντως για τον 30χρονο που φέτος μετακόμισε στις ΗΠΑ και είχε ξεκινήσει ιδανικά, πετυχαίνοντας 6 πόντους και μοιράζοντας 6 ασίστ στο ντεμπούτο του.

