Κινήσεις τίτλου για τους Καβαλίερς

Ο Ίρβινγκ φαίνεται πως θα έχει έναν άξιο αντίπαλο στη δωδεκάδα των Καβαλίερς από εδώ και πέρα. Ο Ντερόν Γουίλιαμς υπέγραψε στους πρωταθλητές, λίγες ώρες αφότου έμεινε ελεύθερος από το Ντάλας, πηγαίνοντας σε μία ομάδα που σύμφωνα με τον ίδιο ήταν“η ιδανική επιλογή για αυτόν”.

“Ήταν μία εύκολη επιλογή για μένα. Παίζοντας μαζί με τον Τζέιμς σε δύο Ολυμπιακούς και βλέποντάς τον να δουλεύει κάθε μέρα, ήταν κάποιος που οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα ήθελα να παίξω μαζί του”, δήλωσε ο 32χρονος που δεν έχει πανηγυρίσει μέχρι τώρα κάποιον τίτλο NBA, αλλά με αυτή την κίνηση δείχνει πιο κοντά από ποτέ.

Το Κλίβελαντ δε μένει εκεί και φαίνεται να έχει μπει “φουριόζο” στην περίοδο ανταλλαγών, καθώς για την ενίσχυση της ομάδας του Λεμπρόν Τζέιμς, ακούγεται κι ένας άλλος βετεράνος, ο Άντριου Μπόγκουτ, που αποχαιρέτησε τη Φιλαδέλφεια και ήδη το όνομα του “παίζει δυνατά” για την ενίσχυση των πρωταθλητών.

Από την άλλη πλευρά, οι άλλοι διεκδικητές του τίτλου, Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, έχουν βγει στην αναζήτηση πλέι μέικερ, με τις πληροφορίες να τους συνδέουν με τον Ισπανό πρώην παίκτη των Λέικερς, Χοσέ Καλδερόν.

