ΝΕΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ: Κορυφαίος του μήνα ο Giannis!

Ο "Greek Freak" οδήγησε τους Μπακς σε ρεκόρ 14-4 στον Μάρτιο το οποίο ήταν το κορυφαίο ρεκόρ σε μήνα που έχει πετύχει η ομάδα του Μιλγουόκι, από το 16-2 που είχε σημειώσει τον Φεβρουάριο του 1971.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ολοκλήρωσε τον Μάρτιο έχοντας μέσο όρο 22.4 πόντους (9ος σκόρερ στην Ανατολή), 8.4 ριμπάουντ (10ος στην Ανατολή), 4.8 ασίστ, 1.7 μπλοκ (τέταρτος στην Ανατολή) και 1.3 κλεψίματα σε 18 παιχνίδια. Στη Δύση τη σχετική διάκριση έλαβε ο Ντάμιαν Λίλαρντ των Μπλέιζερς.

Αξιοσημείωτο το γεγονός πως τον προηγούμενο μήνα MVP της Ανατολής είχε αναδειχτεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ενώ τον Ιανουάριο ο Ιζάια Τόμας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε μόλις ο 4ος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο, ενώ την τελευταία φορά που παίκτης των Μπακς αναδείχθηκε MVP του μήνα στην Ανατολή, ήταν ο Μάικλ Ρεντ το 2004.

#KIAPOTM @Dame_Lillard of the @trailblazers & @Giannis_An34 of the @Bucks named @Kia NBA Players of the Month for March! pic.twitter.com/1VEZMBKi7v