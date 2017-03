Ξεκαρδιστικό: Είδε τον ουρανό... σφοντύλι ο Γκόρτατ

Συμπαίκτες σου λέει ο άλλος μετά...

Στον αγώνα των Ουίζαρντς με τους Ράπτορς τα ξημερώματα της Πέμπτης, ο Τζον Γουόλ αποφάσισε να τροφοδοτήσει τον Μάρτσιν Γκόρτατ.

Το αποτέλεσμα ήταν σχεδόν κωμικό. Η πάσα του Αμερικανού, από πολύ μικρή απόσταση, ήταν πάρα πολύ δυνατή και κατέληξε κατευθείαν στο πρόσωπο του Πολωνού που είδε...αστράκια!

Μάλιστα, ο Γκόρτατ λύγισε και έπεσε στο παρκέ προσφέροντας μία σκηνή που αν μην τι άλλο θα βρει μία θέση στα καλύτερα παράξενα του ΝΒΑ γι' αυτή τη σεζόν.

Gotta keep your head on a swivel #SCNotTop10 pic.twitter.com/2IfETuxklf