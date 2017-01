Ξεπέρασε το μισό εκατομμύριο ψήφους ο Αντετοκούνμπο!

Όλος ο κόσμος ψηφίζει Γιάννη Αντετοκοκούνμπο (και καλά κάνει)!

Ο Έλληνας ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς έχει λάβει περισσότερες από μισό εκατομμύρια ψήφους, στη μέχρι τώρα διαδικασία, και φιγουράρει έβδομος σε όλο το ΝΒΑ, πίσω μονάχα από τα "βαριά" ονόματα του πρωταθλήματος. Ποιοι τον ξεπερνούν για την ώρα με μικρές διαφορές μάλιστα; Ο Λεμπρόν Τζέιμς, που προηγείται όλων, ο Κάιρι Ίρβινγγκ, ο Κέβιν Ντουράντ, ο Στέφεν Κάρι, ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Ράσελ Γουέστμπρουκ!

Εφόσον παραμείνει στους ίδιους ρυθμούς η ανταπόκριση του κοινού, ο Giannis θα είναι βασικός στην ομάδα της Ανατολής!

The first @NBAAllStar returns are in! Giannis is second in the frontcourt behind LeBron & Jabari is 10th! https://t.co/GkGepnSmd1 The Future pic.twitter.com/Tbn1BbEpqF