Με 3 γράμματα ο Τζον Γουόλ χλεύασε την ψηφοφορία των αμυντικών

Όταν είσαι ο καλύτερος "κλέφτης" του πρωταθλήματος σε απόλυτους αριθμούς και ο δεύτερος σε μέσο όρο, λογικό ν' αγανακτείς, αν δεν βρίσκεσαι στις δυο καλύτερες αμυντικές πεντάδες του ΝΒΑ.

Ο Τζον Γουόλ προσπάθησε ν' αντιδράσει με χιούμορ, αλλά δεν ήταν εύκολο να κρύψει την απορία του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Το LOL που χρησιμοποίησε περιείχε από ειρωνεία μέχρι πικρία. Σαρκαστικός θα λέγαμε. Του χρόνου ίσως έχει διαφορετική τύχη.

Διότι εφέτος δεν έφτασαν στον ηγέτη των Γουίζαρντς τα 157 κλεψίματα και τα 2.01 ανά αγώνα στην κανονική περίοδου. Ούτε για να είναι στην πρώτη 10άδα. Προτιμήθηκαν, αντίθετα, στα γκαρντ ο Κρις Πολ και ο Πάτρικ Μπέβερλι.

Πολύ πιο ωμός για το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήταν στο σχόλιό του ο Αϊζάια Τόμας, ο οποίος υπερασπίστηκε τους συμπαίκτες του, συγκεντρώνοντας χιλιάδες retweets και likes.

How the hell is Avery Bradley not on the all defensive team?? That's crazy!!