Μοιραίος, αλλά πάντα ωραίος ο Giannis: Μέχρι και τάπα στον Καρμέλο

Ακόμη και σ' ένα παιχνίδι που "στράβωσε" στο φινάλε και ο ίδιος χρεώθηκε ένα κρίσιμο λάθος, η στατιστική του Γιάννη Αντετοκούνμπο ισορρόπησε στα υψηλά στάνταρ που ο ίδιος έχει βάλει.

Τι έκανε ο Giannis; Σκόραρε 25 πόντους με 7/16 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/6 βολές, κατέβασε 6 ριμπάουντ, έκανε 5 τάπες (μία εξ αυτών σε λέι απ του Καρμέλο) έδωσε 2 ασίστ και έκλεψε 2 φορές την μπάλα!

Ήταν δηλαδή ο κορυφαίος των Μπακς, αν και μοιραίος στο φινάλε. Αυτά συμβαίνουν και θα ξανασυμβούν...

The top plays from @Giannis_An34 as he puts up 25p/6r/2a/5b/2s against the Knicks tonight. #OwnTheFuture pic.twitter.com/8NqyFCs2LC