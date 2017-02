Νίκη στην εκπνοή με αμφιλεγόμενο φάουλ οι Μπουλς

Νίκη (104-103) για τους Μπουλς στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα με τους Σέλτικς, με δύο εύστοχες βολές σε φάουλ που σηκώνει πολλή κουβέντα.

Με το χρονόμετρο να δείχνει 0.9" για τη λήξη ο Μπάτλερ επιχείρησε σουτ και αστόχησε όμως σφυρίχτηκε φάουλ (του Σμαρτ) στην προσπάθειά του, με την απόφαση να ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσεων. Τελικά ο Μπάτλερ πήγε στη γραμμή των βολών, ευστόχησε και χάρισε στους "ταύρους" τη νίκη, αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με το παράπονο.

