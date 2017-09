Ο Giannis λέει τα πιο "κρύα" αστεία που έχεις ακούσει. Το απολαμβάνει όμως...

Το χιούμορ είναι υποκειμενικό και η αίσθηση που ο καθένας έχει γι' αυτό εντελώς διαφορετική.

Μα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα: δεν κάνει κανέναν να γελάει. Μόνο τον εαυτό του και όσους, συμπαίκτες και στελέχη των Μπακς, δεν θέλουν να τον κακοκαρδίσουν!

Έξυπνο παιδί είναι ο "Greek Freak" και αντιλαμβάνεται το... κρύο του πράγματος. Το διασκεδάζει όμως και -ίσως- ακριβώς εκεί να κρύβεται το μυστικό, αφού δεν τον νοιάζει να κρυφτεί πίσω από ένα σούπερ ντούπερ αστείο. Πετάει την... χαζομάρα του, ξεκαρδίζεται και φεύγει! Σαν μια κακή επιθεωρησιακή παράσταση...

Το παραδέχθηκε και Ρασάντ Βον, αφού πρώτα τον είχε διακόψει για να πει το δεύτερο ανέκδοτο της ημέρας. "Μπορείς να ψάξεις στο google γι' αστεία, αλλά αυτός ψάχνει τα χειρότερα. Είναι όμως αστείος", δήλωσε ο συμπαίκτης του.

Κάποιες φορές, άλλωστε, δεν έχει σημασία τι λες, αλλά πώς το λες... Και στους Μπακς τ' ανέκδοτα του Γιάννη έχουν γίνει παράδοση πλέον. Ακόμη κι αν μιλούν για δυσκοιλιότητα!

