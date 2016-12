Ο Γκριεζμάν λατρεύει Αντετοκούνμπο!

Είναι ο τρίτος καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου για το 2016 πίσω από τους Ρονάλντο και Μέσι κι όμως είναι φαν του "δικού" μας Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Ο λόγος φυσικά για τον επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος βρέθηκε στο Κλίβελαντ και παρακολούθησε από κοντά το Καβαλίερς-Μπακς, ενώ μετά τον αγώνα έτρεξε να βγάλει φωτογραφία με τον Έλληνα γκαρντ/φόργουορντ.

Εκείνος φυσικά δεν του το αρνήθηκε, ενώ αντάλλαξαν και φανέλες. Στη συνέχεια ο Γάλλος φωτογραφήθηκε με τους Θον Μέικερ και Τζον Χένσον.

After the game, @ThonMaker14, @Johnhenson31 and @Giannis_An34 met with @antogriezmann of @Athleti and the French National Team!! pic.twitter.com/IxKjJYjmen