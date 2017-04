O Γουέστμπρουκ κέρδισε το πρώτο... Όσκαρ

Κυνηγάει ακόμη το 42ο triple double προκειμένου να καταρρίψει το... ακατάρριπτο ρεκόρ του Όσκαρ Ρόμπερτσον, αφού στην απρόσμενη ήττα (120-99) από τους Σανς στο Φίνιξ είχε 23-12-8.

Παρόλα αυτά ο Ράσελ Γουέστμπρουκ κατάφερε, πριν καν ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος, να γίνει ο πρώτος παίκτης μετά από 55 χρόνια που θα κλείσει τη σεζόν με triple double σε μέσους όρους επαναλαμβάνοντας την εξωπραγματική επίδοση του "Big O" από τη σεζόν 1961-62 (30.8 πόντοι, 12.5 ριμπάουντ, 11.4 ασίστ)! Ούτε ο Μάτζικ Τζόνσον, στα χρόνια που μεγαλούργησε, είχε πετύχει κάτι αντίστοιχο, ένα παράδειγμα που χρησιμοποιείται για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του επιτεύγματος!

It's official



@russwest44 will AVERAGE a TRIPLE-DOUBLE for the SEASON, joining OSCAR ROBERTSON as the only players to do! #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/jEuE0lVyxj