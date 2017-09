Ο Καρμέλο παγκίτης; Ο ίδιος ακόμα γελάει...

"Ρούκι" στην Οκλαχόμα Σίτι, αλλά όχι και τόσο... ψάρακλας, βρε παιδιά! Στα 33 του είναι πλέον και με μια 14χρονη παρουσία στο ΝΒΑ που κουβαλά στις πλάτες του.

Ο... hoodie Καρμέλο Άντονι ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να κατέβει στο "4" ή να έρχεται από τον πάγκο στα ματς των Θάντερ μετά την απόφασή του ν' αλλάξει περιβάλλον, και η αντίδρασή του ήταν αφοπλιστική ειλικρινής.

Όταν κατάλαβε πού ακριβώς το πήγαινε ο δημοσιογράφος και τι ήθελε να αλιεύσει, η αντίδραση του Άντονι υπήρξε μεγαλειώδης. "Ποιος, εγώ;" αναρωτήθηκε δια μικροφώνου και έπεσε κάτω από τα γέλια μην μπορώντας να σταματήσει για τα επόμενα δευτερόλεπτα.

Η σκηνή-στιγμή είναι απολαυστική και θα σου φτιάξει σίγουρα τη μέρα. Δοκίμασε πατώντας play στο video..

Carmelo Anthony is not about to come off the bench.



pic.twitter.com/jd2yLRtHDl