Ο Καρμέλο στους Ρόκετς: Ο Νενέ ξέρει κάτι πριν απ' όλους

Τα social media κρύβουν πολλές παγίδες και ο Νενέ Χιλάριο έπεσε σε μία εξ αυτών. Προφανώς είχε... εσωτερική πληροφόρηση για το trade που δεν είναι μόνο φήμη μεταξύ Ρόκετς και Νικς και περιλαμβάνει σε βασικό ρόλο τον Καρμέλο Άντονι. Βιάστηκε όμως ν' ανακοινώσει τη συμφωνία και να στρώσει κόκκινο χαλί στον 33χρονο αστέρα, με αποτέλεσμα να προδώσει τη συμφωνία και να εκθέσει εκείνον που του έδωσε την πληροφορία.

"Γουάου. Θα είναι υπέροχος με αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ να βρεθούμε όπως παλιά στο Ντένβερ. Το θυμάστε, παιδιά", έγραψε συνοδεύοντας τη φωτογραφία.

Nene posted this and then quickly deleted it pic.twitter.com/ugLDAyLuTx