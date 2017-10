Ο Λιν έπεσε τόσο άσχημα που έκανε και τους υπόλοιπους να κλαίνε...

Η εικόνα είναι εύθραυστη. Γιατί ο ίδιος ο Τζέρεμι Λιν την έκανε τέτοια με τα συναισθήματά του.

Ο πόιντ γκαρντ των Νετς, στην πρεμιέρα της χρονιάς κόντρα στους Πέισερς, έπεσε πολύ άτσαλα στο παρκέ έχοντας κάνει προσπάθεια για λέι απ και η έκφρασή του αμέσως μετά ράγισε καρδιές. Ο Λιν, μόλις ένιωσε το... κρακ, αναφώνησε επαναλαμβανόμενα "I'm done (σ.σ τέλειωσα)" και αυτομάτως σωριάστηκε σοκαρισμένος στο παρκέ κλαίγοντας. Για την κακιά στιγμή, το άσχημο παιχνίδι που του έπαιξε η μοίρα, την γκαντεμιά.

Jeremy Lin says "I'm done," after going down with a non-contact knee injury against the Pacers. Prayers up for him. pic.twitter.com/KXZhb02GX8