O λογαριασμός του ΝΒΑ στο twitter αποθεώνει Giannis!

Tα κατορθώματα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εφετινή κανονική περίοδο στο ΝΒΑ έχουν εκτενώς αναφερθεί και αναλυθεί.

Εκεί που θα σταθούμε είναι η αποθέωση που γνωρίζει ο Giannis από τον ίδιο τον οργανισμό του ΝΒΑ ο οποίος προφανώς βλέπει στο πρόσωπό του έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να πρωταγωνιστήσει για πολλά χρόνια στην καλύτερη Λίγκα του κόσμου.

Δείτε, ας πούμε, το παρακάτω tweet από τον επίσημο λογαριασμό του ΝΒΑ στο twitter. "Μία καταπληκτική σεζόν για τον Αντετοκούνμπο που ηγήθηκε των Μπακς στις στατιστικές κατηγορίες των πόντων, των ασίστ, των ριμπάουντ, των κλεψιμάτων και των μπλοκ".

Με μικρά γράμματα δίπλα: "Ο πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ που βρίσκεται στο top-20 και στις πέντε βασικές κατηγορίες". Υποκλίνονται οι άνθρωποι...

