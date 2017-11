Ο Μάικ Τζέιμς ήταν φτιαγμένος για το ΝΒΑ και το ήξερε...

Όλα κι όλα επτά ματς έχει παίξει ο Μάικ Τζέιμς στο ΝΒΑ - όσα έχουν δώσει οι Σανς στη νέα σεζόν. Γρήγορα όμως έχουν καταλάβει όλοι γιατί αυτό το "τρελόπαιδο" ήθελε ντε και καλά να φύγει από την Ευρώπη, ψάχνοντας το δρόμο του στο κορυφαίο πρωτάθλημα.

Ο τύπος, έστω και αν είναι πλέον 27, είναι γεννημένος γι' αυτό το στιλ μπάσκετ. Και η ωρίμανση στην Ευρωλίγκα, παρότι δεν παίρνει χαλινάρια, τον βοήθησε να προσαρμοστεί πολύ πιο εύκολα και γρήγορα στις νέες ανάγκες που προέκυψαν στην καριέρα του.

Οι Σανς με το 122-114 επί των Νετς στη Νέα Υόρκη πέτυχαν την τρίτη νίκη τους και ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού σημείωσε ρεκόρ καριέρας. Πέτυχε 24 πόντους με 6/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα και 3/3 βολές, έχοντας παράλληλα 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Μολονότι ο κομβικός παίκτης του ματς ήταν ο Τι Τζέι Γουόρεν (20 πόντοι), γιατί κράτησε τους "ήλιους" όρθιους όταν οι γηπεδούχοι εξαπέλυσαν την αντεπίθεσή τους προσπερνώντας μάλιστα από το -18, ο Τζέιμς απέδειξε ότι σε μια ομάδα που έχει τοποθετήσει χαμηλά τον πήχη, της λείπει ο αστέρας και πορεύεται με υπηρεσιακό προπονητή, έχει την αξία να σταθεί ως αντί-Μπλέντσο.

Μια μικρή γεύση είναι αυτή η φάση:

OMG @TheNatural_05 steals the Nets Halloween candy and then ate it right in front of them!! #SunsAtNets pic.twitter.com/VZUifQFGZO