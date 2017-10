Ο Μπέβερλι "ξάπλωσε" τον Μπολ!

Ο βασικός γκαρντ των Λος Άντζελες Κλίπερς στους οποίους πήγε μέσω της ανταλλαγής με τον Κρις Πολ για τους Ρόκετς, έδειξε ότι δεν... μασάει από ονόματα και με την πρώτη ευκαιρία σώριασε στο παρκέ τον Μπολ προκαλώντας του τέτοια... ζαλάδα που στην επαναφορά της μπάλας μετά το φάουλ τον υποχρέωσε να κάνει μπρος-πίσω!

Όλα συνέβησαν στο 5ο λεπτό της πρώτης περιόδου. Μετά από καλάθι των Κλίπερς ο Μπέβερλι προσπάθησε να παίξει overplay τον Μπολ για να μην πάρει τη μπάλα. Το Νο2 του ντραφτ του 2017 έσπρωξε τον "Μπεβ" ο οποίος του τη... φύλαγε.

Με το που ο Μπολ πέρασε τη σέντρα ο Μπέβερλι τον έσπρωξε με δύναμη και τον πέταξε στο παρκέ κάνοντας με τέτοιο... πονηρό τρόπο το φάουλ ώστε να μην χρεωθεί με αντιαθλητικό.

Να σημειωθεί, δε, ότι όπως ανέφερε ο γνωστός ρεπόρτερ του ΝΒΑ Marc Spears, ο Μπέβερλι μετά το τέλος του αγώνα φώναζε έξω από τα αποδυτήρια των Κλίπερς προφανώς απευθυνόμενος προς τον Μπολ...

"Αδύναμε (σ.σ. το weak ass αναφέρεται για κάποιον που δεν έχει ίχνος σωματικής δύναμης) που...ας γιε. Φέρτε μου τον στο παρκέ και θα του ανοίξω τον κ...ο στα δύο".

Pat Bev welcoming Lonzo to the league pic.twitter.com/LEBWMuJyG0

Clippers guard Patrick Beverly screamed outside locker room, "Weak ass m****** f******. Bring him out on the... https://t.co/9BO7aCqMjb