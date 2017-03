Ο νέος συμπαίκτης του Giannis μπορεί να στείλει τους Μπακς στα play off

Τα "ελάφια" δεν τα παρατάνε. Ο Giannis και η παρέα του βρίσκονται μόλις τρεις νίκες πίσω από την 8η θέση και τους Πίστονς και θέλουν πολύ την είσοδο στα playoffs.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό του Τζαμπάρι Πάρκερ και του Μάικλ Μπίσλευ, η ομάδα του Μιλγουόκι επανήλθε δριμύτερη, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα συμφώνησαν με τον Τέρενς Τζόουνς για το υπόλοιπο της σεζόν.

Terrence Jones to sign a deal with the Milwaukee Bucks for the rest of the season, per @TheVertical pic.twitter.com/2aP8XX0JrZ