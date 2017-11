Ο Πορζίνγκις αποκτάει τις... κακές συνήθειες μεγάλων σταρ

Από παιχνίδι σε παιχνίδι, τώρα που νιώθει απελευθερωμένος μετά την αποχώρηση του Άντονι, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις επιβεβαιώνει τα λόγια τα μεγάλα. Που, βάσει εμφανίσεων και επιρροής στο παιχνίδι των Νικς, δεν είναι καθόλου ψεύτικα.

Μήπως όμως θα πρέπει να προσγειωθεί; Διότι όταν τον ρωτούν κάτι που δεν τον προσβάλλει, οφείλει ν' απαντάει. Και όχι να... κοροϊδεύει.

Καλή η πλάκα, την έχουν... διδάξει άλλοι προηγουμένως, μόνο που ο Λετονός φόργουορντ ακόμη δεν έχει ακόμη φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να κοιτάει αφ' υψηλού τους υπόλοιπους.

Γι' αυτό και όταν τον ρώτησε η ρεπόρτερ "αν υπήρχε ένα σημείο που να μην πίστεψε στην ανατροπή του -19 και ποια η νοοτροπία του", το "Νο" δεν ήταν μια ταιριαστή απάντηση.

Συνέχισε δε, όταν του ζητήθηκε ν' αναλύσει τη μονολεκτική απάντησή του, απαντώντας μ' ένα απλό "ευχαριστώ". Και αποχώρησε.

Η ρεπόρτερ, αν και γέλασε, δεν έκρυψε την αμηχανία της. Δικαιολογημένα...

Porzingis did not feel the need to elaborate. pic.twitter.com/zbErNf6nbc