Ο σωσίας του Τόμπσον τους... ψάρωσε όλους!

Από τη μία ο σοβαρός τραυματισμός του Γκόρντον Χέιγουορντ. Από την άλλη το ανελέητο ξύλο στην προπόνηση των Σικάγο Μπουλς που έστειλε τον Μίροτιτς στο νοσοκομείο. Όχι, δεν ήταν όλα τόσο άγρια στην πρεμιέρα του ΝΒΑ, αφού την παράσταση έκλεψε ο σωσίας του Κλέι Τόμπσον!

Ο εν λόγω φίλαθλος των πρωταθλητών Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς πήγε στο γήπεδο της ομάδας για την πρεμιέρα (με ήττα 122-121) με τους Χιούστον Ρόκετς φορώντας την πλήρη αθλητική περιβολή του Τόμπσον. Βλέπετε ο φίλαθλος αυτός μοιάζει πολύ στον "τρίποντο" γκαρντ της ομάδας του Στηβ Κερ, έστω στο λίγο πιο… στρουμπουλό.

Φυσικά τόσο ο ίδιος όσο και οι φαν των "πολεμιστών" δεν έχασαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί του, να βγάλουν άφθονες selfie, ενώ μέχρι και ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στο twitter ασχολήθηκε μαζί του.

@cjzero Klay looks like he had a rough offseason pic.twitter.com/qa5ou43RZt

Made in China Klay is the pic.twitter.com/cjOcLR8sQr

My mom just sent me this picture of a Klay Thompson lookalike in line at Oracle Arena pic.twitter.com/qfuGMohcWp