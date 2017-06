Οι "Αntetokounbros" έχουν τον hero μέσα τους! Τώρα είναι η σειρά σου...

Δεν χρειάζεται να φοράς μακριά μπέρτα και μάσκα, να έχεις πέσει στη χύτρα με το μαζικό ζωμό ενός Δρυίδη ή να σε τσιμπήσει κατά τύχη μια αράχνη.

Ο "ήρωας" που ο καθένας κρύβει μέσα του υπάρχει απ' όταν είδε το πρώτο φως της ζωής του. Αναζητάει μονάχα την αφορμή για να τον αναδείξει, περιμένει τη στιγμή που θα πετάξει ψηλά, ψηλότερα απ' όσο υπολόγιζε, χρειάζεται απλώς το κίνητρο για να δείξει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Τo Be the Hero You are. Γιατί η υπερφυσική δύναμή είναι ο ίδιος του ο εαυτός του.

Ο Γιάννης και ο Θανάσης (ο Κώστας πλέον και ο Άλεξ που έπεται), οι "Αntetokounbros", απέδειξαν ότι τα πάντα είναι δυνατόν να συμβούν και τίποτα, μα τίποτα, ακατόρθωτο. Το παραμύθι που γράφηκε γι' αυτούς δεν είχε δράκο, αλλά happy end. Ένα τέλος αποτυπωμένο στο πλατύ χαμόγελό τους.

Στη δική του περίπτωση αρκούσε μια πορτοκαλί μπάλα, ένα ανοικτό γήπεδο στα Σεπόλια, κάποιο "φαγωμένο" ζευγάρι αθλητικά παπούτσια, αλλά κυρίως η θέληση πως το όνειρο μπορεί γίνει πραγματικότητα.

Παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα τ' αδέρφια Αντετοκούνμπο, αλλά επί χρόνια στερούνταν το αναφαίρετο δικαίωμα στην υπηκοότητα, παιδιά χωρίς χωρίς χαρτιά και επίσημη αναγνώριση, δεν έπαψαν να πιστεύουν ότι στο φινάλε της διαδρομής θα είναι αυτοί οι νικητές. Διότι δεν εγκατέλειψαν ποτέ, ούτε το χαμόγελο έφυγε από τα χείλη τους.

Δεν "έθαψαν" την αγάπη τους για το μπάσκετ, δεν έβαλαν σε δεύτερη μοίρα την προπόνηση για να συντηρηθούν οικονομικά παρά τις κακουχίες και την ανέχεια που τους συνόδευε σαν σκιά.

Μόχθησαν, σχεδόν "πολέμησαν" με καθετί, για να συνδυάσουν τη ζωή με το γήπεδο. Ήταν η διέξοδός τους. Μετά τα πρώτα χρόνια στον Τρίτωνα της γειτονιάς τους, τα 7 χιλιόμετρα από τα Σεπόλια στου Ζωγράφου για μια προπόνηση στον Φιλαθλητικό δεν λειτούργησαν ποτέ αποτρεπτικά. Δεν έγιναν το εμπόδιο που θα φρενάρει την ολόισια πορεία τους προς τ' αστέρια. Την μπασκετική καταξίωση και την αναγνώριση.

Η διαδρομή μονότονη, αλλά με συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σπίτι, σχολείο, δουλειά, γήπεδο, προπόνηση, σπίτι. "Μερικές φορές το ψυγείο μας ήταν άδειο. Δε μπορούσαμε να πουλήσουμε πράγματα στο δρόμο και έτσι δεν είχαμε χρήματα για να αγοράσουμε φαγητό", είχε ο πει κάποτε ο Γιάννης, αλλά μαζί με τον Θανάση δεν δείλιασαν ούτε στιγμή. Θα ήταν κόντρα σε αυτό που είχε φωλιάσει στο μυαλό και στην ψυχή τους.

Έγιναν οι ήρωες του εαυτού τους, των μικρότερων αδερφών τους, των γονιών του που ήρθαν από τη Νιγηρία στην Ελλάδα για ένα καλύτερο μέλλον, της τοπικής κοινωνίας στα δυτικά προάστια. Πλέον και ολόκληρης της Ελλάδας, του ελληνισμού (εντός ή εκτός συνόρων)!

Έβαλαν στοίχημα με τον εαυτό τους, κόντρα στις πιθανότητες, και το κέρδισαν. Από τ' ανοικτά στις γειτονιές της Αθήνας και στην Α2 μέχρι το "Staples Center" του Λος Άντζελες, το "Garden" της Βοστώνης και το "Madison Square" της Νέας Υόρκης, οι "Αntetokounbros" πέτυχαν πολλά απ' όσα, ίσως και όλα, φαντάζονταν όταν έσβηναν τα φώτα του φτωχικού δωματίου τους κι έκλειναν τα μάτια τους ωσότου αποκοιμηθούν. Με την ελληνική σημαία πάντα αγκαλιά.

Κάπως έτσι φτάσαμε και στο απόγευμα της Κυριακής (18/6), όπου τα αδέρφια Αντετοκούνμπο έδωσαν μια παράσταση που θύμισε άλλες εποχές, ρομαντικές. Στο "Antetokounbros" event που διοργάνωσε το Eurohoops.net, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μαζί με την παρέα τους αναμετρήθηκαν με την Εθνική Ελλάδας του 2005 προσφέροντας θέαμα και χαμόγελα. Το νέο ραντεβού για τους δύο ήρωες δίνεται στις 25 Ιουνίου στο κλειστό του ΟΑΚΑ για ακόμη μεγαλύτερες μπασκετικές στιγμές.

Δοκίμασε κι εσύ, μην χάνεις την ευκαιρία που απλώνεται μπροστά σου. "Be the Hero You are" και κυνήγησε τ' όνειρό σου στο str8betheheroyouare. Ο Γιάννης και ο Θανάσης, τα υπόλοιπα αδέρφια τους, παιδιά της διπλανής πόρτας, έδειξαν το δρόμο.