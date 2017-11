Οι διαιτητές του ΝΒΑ περιμένουν τα παράπονά σου με το απόλυτο tweet

Είσαι ο Μαρκ Κούμπαν και θες οπωσδήποτε να τα βάλεις με τους διαιτητές;

Είσαι ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ή ο Καρμέλο Άντονι (τα παραδείγματα πρόσφατα) και έχεις παράπονο από μια απόφαση;

Είσαι ένας θεατής του μπάσκετ που αδίκησαν την αγαπημένη ομάδα του και θες να εκφράσεις την αγανάκτησή σου;

Να η ευκαιρία σου!

Οι "γκρι" του ΝΒΑ, με tweet που ανήρτησε η Ομοσπονδία τους, καλούν όσους θεωρούν πως έπεσαν θύματα διαιτητικών σφαλμάτων να γράψουν γι' αυτά.

Με μια προϋπόθεση: τώρα που το twitter προσφέρει τη δυνατότητα η κάθε γνώμη ν' αναπτύσσεται σε 280 χαρακτήρες, διπλάσιους απ' όσο ίσχυε μέχρι τώρα, να υπάρχει μια αιτιολογημένη άποψη σε... σωστά αγγλικά!

Σκέφτεστε μια τέτοια ανάρτηση από την... ΟΔΚΕ ή την... ΚΕΔ;

"Τώρα που όλοι έχουμε 280 χαρακτήρες, περιμένουμε τα παράπονά σας στο τουίτερ για συγκεκριμένα σφυρίγματα εις βάρος των αγαπημένων ομάδων σας να είναι ήρεμα, τεκμηριωμένα και πλήρως ανεπτυγμένα. Ευχαριστούμε γι' αυτό το θετικό βήμα προς τα μπρος στην κουβέντα που σχετίχεται με την μπασκετική διαιτησία".

Ποτέ...

Για του λόγου το αληθές...

Now that we all have #280Characters, we expect your Twitter complaints about specific calls against your favorite teams to be calm, well-reasoned, and full of complete sentences. Thanks in advance for this positive step forward in basketball officiating-related discourse."