Οι πρωτιές είναι αμέτρητες για τον Giannis

Ο "Greek Freak" δεν αστειεύεται. Και το αποδεικνύει με κάθε του εμφάνιση, που είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια των Μπακς για νίκη. Ο πρώτος στόχος βέβαια επετεύχθη για τα "ελάφια", αφού κατάφεραν να καπαρώσουν μία θέση για τα playoff της Ανατολής.

Πλέον όμως, ο 22χρονος φόργουορντ έχει να περηφανεύεται για την κατάρριψη ενός άλλου ρεκόρ. Ο Γιάννης κατάφερε να είναι πρώτος στις πέντε βασικές στατιστικές κατηγορίες των Μιλγουόκι Μπακς. Συγκεκριμένα, ο πρώην παίκτης του Φιλαθλητικού, μετράει 23.1 πόντους, 8.6 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ, 1.9 τάπες και 1.7 κλεψίματα γεγονός που τον έφερε πρώτο μεταξύ των συμπαικτών του.

Κι αν αυτό το κατόρθωμα φαίνεται... λίγο σε μερικούς, μόνο άλλοι τέσσερις παίκτες στην ιστορία του NBA έχουν καταφέρει αυτό το κατόρθωμα! Ο λόγος για τους Καρίμ Αμντούλ Τζαμπάρ, Λάρι Μπερντ, Τσάρλς Μπάρκλεϊ και Κρις Γουέμπερ.

Giannis Antetokounmpo has clinched 1st place in all 5 major statistical categories for the @Bucks. 5th person in NBA history to do so.