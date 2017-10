Οι πρωτιές έχουν γίνει συνήθεια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Κάθε μέρα που περνά, κάθε αγώνας που γίνεται παρελθόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο σημαίνει ακόμη ένα ρεκόρ.

Την Παρασκευή είχε έρθει η ώρα να μάθουμε ότι ο Ελληνας αστέρας των Μπακς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που στα πέντε πρώτα ματς της σεζόν έχει κατά μέσο όρο τουλάχιστον 35 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Τα νούμερα "τρομάζουν" αλλά είναι απολύτως πραγματικά. Και οι Αμερικανοί που λατρεύουν τους αριθμούς δεν χάνουν την ευκαιρία.

Giannis Antetokounmpo is the first player in @NBA history to average at least 35 PTS, 10 REBS, & 5 ASTS over his first 5 games of a season. pic.twitter.com/7LAriAQzYV