"Όργια" Κάρι με 43 πόντους και τρίποντο από το κέντρο!

Ισοπεδωτικοί! Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς πραγματοποίησαν μία από τις καλύτερες φετινές τους εμφανίσεις τους και συνέτριψαν με το εξωπραγματικό 144-98 τους Λος Άντζελες Κλίπερς έχοντας για ηγέτη έναν Στέφεν Κάρι βγαλμένο μέσα από τις πιο χρυσές σελίδες του NBA.

Ο MVP των δύο προηγούμενων σεζόν στην regular season τελείωσε τον αγώνα με 43 πόντους (οι 23 στην τρίτη περίοδο) με 9/15 τρίποντα, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ αποκορύφωμα στο ρεσιτάλ του ήταν το τρίποντο από το κέντρο του γηπέδου στο οποίο ευστόχησε στο φινάλε του πρώτο ημιχρόνου που απογείωσε το κοινό της "Oracle Arena".

Steph Curry shines with 43 points, including 25 in the 3rd as @warriors pick up win number 40.#SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/vugJt0Gi4D