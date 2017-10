Όχι ρε Γιάννη; Μόνο 33 πόντους;

Οι Μιλογουόκι Μπακς είναι πλέον ομάδα που μπορεί να παίρνει νίκες δίχως να προσπαθεί πάρα πολύ. Και αυτό οφείλεται εν πολλοίς στην ηγετική παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Στον τρόμο που προκαλεί σε αντιπάλους του β' επιπέδου. Όπως οι Χοκς που εφέτος δεν είναι ανταγωνιστικοί, τους οποίους νίκησαν 117-104 με +12 από την πρώτη περίοδο!

Ο "Greek Freak" έπαιξε 38 λεπτά και τέλειωσε το ματς με 33 πόντους (13/18 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/6 βολές), 12 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Όλα αυτά μάλιστα χωρίς να ζοριστεί, καρφώνοντας ακόμη και μεταξύ τριών παικτών!

When @Giannis_An34 takes on three Hawks players... pic.twitter.com/DI0R5ePxjE