Πανηγύρισε αλά "Greek Freak" ο Κώστας Αντετοκούνμπο

Παραδεχθείτε το. Όλοι θέλουμε κάποια στιγμή με κάποιον μαγικό τρόπο να δούμε τα τέσσερα αδέρφια Αντετοκούνμπο, που ασχολούνται με το μπάσκετ, να αγωνίζονται στην ίδια ομάδα.

Μέχρι τότε θα βολευτούμε σε... στιγμιότυπα που ανεβαίνουν στα social media. Ο Γιάννης έκανε share βίντεο από αγώνα του Κώστα, ο οποίος στο πρώτο φιλικό της σεζόν με τη φανέλα των Ντέιτον έκανε... πλάκα σε αντίπαλο.

Αφού τον ξεπέρασε εντυπωσιακά στη συνέχεια κάρφωσε και το πανηγύρισε αλά... "Greek Freak"!

Here's the first look at Kostas Antetokounmpo (@Kostas_ante34) and his first two buckets. The and one dunk is nice. He's gonna be good. pic.twitter.com/5PVImgvmLY