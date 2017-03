Παρεξηγήθηκε επειδή η κοπέλα του φίλησε άλλον στο "kiss cam"

Μετά από αυτό, τα ζευγάρια που παρακολουθούν από κοντά τα παιχνίδια του ΝΒΑ θα το σκεφτούν πολύ να αγνοήσουν την "kiss cam".

Βλέπετε ένας οπαδός των Χοκς δεν έκανε το χατήρι της κοπέλας του και δεν την φίλησε όταν η κάμερα στράφηκε προς το μέρος του, συνεχίζοντας να πίνει την μπύρα του. Δεν υπολόγιζε όμως ότι αυτή θα γυρίσει να φιλήσει τον διπλανό της και τσαντίστηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να σηκωθεί και να αποχωρήσει.

Δείτε το VIDEO:

#ICYMI, a woman kissed a rando on 'Kiss Cam' because her boyfriend rejected her pic.twitter.com/urS0A3TjMX