Παρολίγον τραγωδία στον αέρα για τους Θάντερ

Δεν έφτανε μόνον η ήττα με 119-116 από τους Τίμπεργουλβς, ήρθε και ένα σοβαρό τρακάρισμα στον... αέρα, για να χαλάσει ακόμα περισσότερο το κλίμα στην ομάδα της Οκλαχόμα. Το ιδιωτικό αεροπλάνο που μεταφέρει την αποστολή αποχώρησε με προορισμό το Σικάγο, όμως την ώρα της πτήσης όλοι ένιωσαν πως κάτι χτύπησε το αεροσκάφος.

Ο κυβερνήτης του αεροπλάνου δεν θέλησε να πανικοβάλει τους επιβάτες και η πτήση συνεχίστηκε κανονικά, για να προσγειωθεί λίγο αργότερα στο Σικάγο. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι παίκτες των Θάντερ στη συνέχεια ήταν συγκλονιστικές.

Ολόκληρο το μπροστινό μέρος του αεροσκάφους είχε βυθιστεί μέσα, σχεδόν, εξαφανίζοντας τη μεταλλική μύτη! Στις ΗΠΑ αναφέρουν πως δεν ήταν κάποιο πτηνό που έπεσε πάνω στο αεροπλάνο, αφού στα 30.000 πόδια δεν πετούν σμήνη πουλιών.

Έτσι, παραμένει μυστήριο τι αντικείμενο ήταν αυτό που έπεσε πάνω και προκάλεσε τόσο μεγάλη ζημιά.

Hey @NASA @neiltyson @BillNye

We had a rough flight to say the least.



30000 feet in the air.

Flying to chicago.



What caused this? pic.twitter.com/uEVrEm7noi