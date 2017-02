Πόσα λεπτά θέλει ο Γουέστμπρουκ για ένα triple double;

Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ ήταν πολύ άστοχος (4/18) κόντρα στους Λέικερς. Άνευ ουσίας πάντως από τη στιγμή που αφενός δεν κόστισε στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ αφετέρου κατέγραψε μια ιστορική επίδοση στο 110-93.

Δεν αναφερόμαστε στο 28ο triple double που πέτυχε εφέτος (και 65ο της καριέρας του), αλλά στο γεγονός πως έγινε ο μόλις τρίτος παίκτης τα τελευταία 40 χρόνια που καταφέρνει να τελειώσει ένα παιχνίδι με τουλάχιστον 17 σε τρεις επιμέρους κατηγορίες (πόντοι, ριμπάουντ, ασίστ)!

He keeps making #NBA history. Russell Westbrook is only 3rd player in last 40 years to go at least 17-17-17 in a game. #WhyNot? pic.twitter.com/xx7fN8E2g3