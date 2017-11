Που πας "κατακαημένε" Μάικ Τζέιμς;

Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού ήταν εξαιρετικός σε ένα ακόμα παιχνίδι των Σανς, μετρώντας 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Αυτό βέβαια δεν έφτασε στην ομάδα του που έχασε 126-115 από τους Χιτ.

Σα να μην έφτανε αυτό, εκεί στα μέσα της δεύτερης περιόδου ο Τζέιμς νόμιζε πως θα πετύχει ένα εύκολο και ταυτόχρονα εντυπωσιακό καλάθι με... περίπατο από τη μία ρακέτα στην άλλη.

Έλα όμως που... παραμόνευε ο Χασάν Γουάιτσαϊντ! Κατέβασε το διακόπτη και μάλιστα ο Τζέιμς σωριάστηκε στο παρκέ!

.@youngwhiteside lets that one sink in... pic.twitter.com/EUv2yuiVmU