Πρεμιέρα με τραυματισμό σοκ στο NBA

Ο Γκόρντον Χέιγουορντ άφησε τους Τζαζ το περασμένο καλοκαίρι με σκοπό να φορέσει την φανένα των Σέλτικς και μαζί με τους Κάιρι Ίρβινγκ, Αλ Χόλφορντ να διεκδικήσει σταδιακά ένα δαχτυλίδι. Η μοίρα είχε άλλα σχέδια για τον 27χρονο φόργουορντ, καθώς στην πρεμιέρα της σεζόν υπέστη έναν από τους πιο σκληρούς τραυματισμούς των τελευταίων ετών.

Σε μία προσπάθεια να πετύχει ένα από τα γνωστά εντυπωσιακά του καλάθια, πάτησε άτσαλα στο παρκέ και αμέσως κατάλαβε πως το χειρότερο είχε συμβεί. Συμπαίκτες και αντίπαλοι μόλις είδαν το κάτω μέρος του ποδιού του να έχει αλλάξει... φόρα, απομακρύνθηκαν, έπιασαν το κεφάλι τους, ενώ ορισμένοι άρχισαν να προσεύχονται.

Αμέσως στο παρκέ μπήκαν οι γιατροί των δυο ομάδων που σκέπασαν το σπασμένο πόδι του Χέιγουορντ, αφού το θέαμα και για τους εντός του γηπέδου φιλάθλους ήταν σκληρό. Ο παίκτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις έχει υποστεί κάταγμα κνήμης χαμηλά και εξάρθρωση αστραγάλου. Θα χειρουργηθεί την Τετάρτη (ημερομηνία ΗΠΑ) και ο χρόνος επιστροφής του υπολογίζεται σε έναν χρόνο. Αν όλα πάνε καλά, που το ευχόμαστε.

Για την ιστορία οι Καβαλίερς νίκησαν με 102 - 99 τους Σέλτικς σε ένα παιχνίδι που ουδείς ασχολείται με το τελικό αποτέλεσμα.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ... ΑΝΟΗΣΙΑΣ

Οι σπουδαιότεροι αθλητές του NBA στάθηκαν κατευθείαν στο πλευρό του άτυχου φόργουορντ, γράφοντας δεκάδες μηνύματα στα social media και στέλνοντας παράλληλα τις προσευχές τους.

Δυστυχώς ένας δημοσιογράφος το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν πως η σεζόν... καταστράφηκε για τους Σέλτικς, γεγονός που εξόργισε τον ΝτεΜαρ ΝτεΡόζαν των Ράπτορς, ο οποίος τον χαρακτήρισε... κλόουν και άνθρωπο χωρίς σεβασμό στο δράμα του συνανθρώπου του.

Δείτε όλα τα tweets και το βίντεο με τον τραυματισμό. ΠΡΟΣΟΧΗ όμως, γιατί το κλιπάκι έχει πραγματικά σκληρές εικόνες.

Mann! Prayers for Gordon Hayward... first game as a Celtic and looks like he's out for season. #CavsCeltics pic.twitter.com/2NRMeOLm1S — DFW TEXAS PROSPECTS (@Team__Icon) October 18, 2017

You’re a clown for that tweet after a man gets hurt with a potential career ending injury! Shit bigger then basketball! — DeMar DeRozan (@DeMar_DeRozan) October 18, 2017

Naw G! — Paul George (@Yg_Trece) October 18, 2017

God bless you bro @gordonhayward ! help him thru this god! — Paul George (@Yg_Trece) October 18, 2017

@gordonhayward. Only God has ALL the answers. — Shaun Livingston (@ShaunLivingston) October 18, 2017

Can't even put into words.

Gordon Hayward.

Feeling for you man.

Absolutely gut wrenching. — JJ Watt (@JJWatt) October 18, 2017

For @gordonhayward. Come back stronger! — Stephen Curry (@StephenCurry30) October 18, 2017

Prayers up for Gordon Hayward !!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) October 18, 2017

Praying for GH.... omg.... nasty look — Marcin Gortat (@MGortat) October 18, 2017

Praying for my guy @gordonhayward!!! NEVER want to see any of the guys go through anything like that. — DeAndre Jordan (@DeAndre) October 18, 2017