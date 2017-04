Προσοχή, ο τρισδιάστατος Αντετοκούνμπο δαγκώνει...

Κυρίες και κύριοι, προσδεθείτε! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παίρνει φόρα και ετοιμάζεται για την απογείωσή του κατά τη διάρκεια των playoffs.

Η εμφάνιση στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι της κανονικής περιόδου κόντρα στους Χόρνετς ήταν το... πρόγευμα του τι θ' ακολουθήσει! Δεν χρειάστηκε να βάλει 30+ πόντους για να κάνει τη διαφορά σ' έναν "κλειστό" αγώνα. Ήταν ο πολυτιμότερος των Μπακς διότι είχε 10 πόντους (με 5/11 σουτ), 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε 36 λεπτά, κάνοντας το τρίτο trible double της σεζόν!

Με τόσο πληθωρικό τον "Greek Freak" το Μιλγουόκι δεν θα έχανε αυτό το παιχνίδι. Έχει χάσει μόνο μια φορά στα οκτώ triple double του ηγέτη του!

Το 89-79 επί της Σάρλοτ σφράγισε την 6η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια, η οποία ίσως γίνει... πέμπτη στο τελευταίο παιχνίδι της ρέγκιουλαρ σίζον και ανάλογα του τι θα κάνουν την ίδια στιγμή οι Χοκς. Σημασία έχει παρόλα αυτά πως τα "ελάφια" πηγαίνουν με φόρα στο δεύτερο και πιο σημαντικό κομμάτι της χρονιάς. Τώρα που ξεχωρίζουν τα παιδιά από τους άνδρες. Και με τον Αντετοκούνμπο ν' ακονίζει τα νύχια του επισκιάζοντας όσα έκαναν στο παρκέ οι Σνελ, Μονρό, Μίντλετον και Τέρι που πέτυχαν μαζί 62 πόντους.

The best from @Giannis_An34​ as he racks up his third triple-double of the season with 10 points, 11 rebounds and 10 assists!! #OwnTheFuture pic.twitter.com/HKGqkbAsbD