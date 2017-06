Ψηστήρι σε αστέρα του NBA από παιδιά του... δημοτικού!

Τη σεζόν που μας πέρασε ο Gordon Hayward ήταν εξαιρετικός μετρώντας 21.9 πόντους μέσο όρο στην κανονική διάρκεια (το καλύτερο στην καριέρα του) και 24.1 στα playoffs. Στα 27 του χρόνια έχει την ευκαιρία να γίνει free agent και όπως είναι λογικό πολλές ομάδες ετοιμάζονται να του προσφέρουν πολυετές και... χρυσό συμβόλαιο.

Οι Jazz βέβαια δεν τα έχουν παρατήσει και έχουν σκοπό να κάνουν τα πάντα για να κρατήσουν τον ηγέτη τους. Κι όταν λέμε τα πάντα, φαίνεται πως έβαλαν μπροστά τα... μικρά - μεγάλα μέσα!

Η σύζυγος του 27χρονου small forward συγκινήθηκε από την... επίθεση αγάπης που δέχθηκε ο άντρας της από μικρά παιδιά και το μοιράστηκε στα social media. Συγκεκριμένα πιτσιρικάδες του δημοτικού έστειλαν γράμματα και ζωγραφιές στον Hayward ζητώντας του να παραμείνει στην πόλη τους.

Μένει να δούμε αν το... κόλπο θα πιάσει και ο Hayward παραμείνει στην Γιούτα.

Robyn Hayward, Gordon's wife, just shared these letters on IG from a Tooele junior high class asking Hayward to stay. pic.twitter.com/53Mhxsnr9T