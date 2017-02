Ραντεβού για ξύλο έδωσαν Σακίλ-ΜακΓκι και δεν ήταν τρολάρισμα

Ο Σακίλ Ο'Νιλ δεν αφήνει σε χλωρό κλαρί τον Τζαβέιλ ΜακΓκι, όπου βρεθεί και όπου σταθεί τον τρολάρει. Ακόμη κι εφέτος που ο 29χρονος σέντερ κάνει μια καλή σεζόν με τους Γουόριορς, βοηθώντας με 6.1 πόντους και 3 ριμπάουντ ανά ματς ερχόμενος από τον πάγκο, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Ο ΜακΓκι εξακολουθεί να είναι ο κεντρικός ήρωας των αστείων που σκαρώνει στην τηλεόραση ο "Shaq" και θα συνεχίσει να είναι. Ιδίως όσο ο άχαρος ψηλός αντιδράει στη σάτιρα.

Μόνο που μετά το τελευταίο video που εμπνεύστηκε ο Ο'Νιλ, η κατάσταση ξέφυγε πέρα από τα όρια. Και οι δυο τους αντάλλαξαν "βαριές" κουβέντες μέσω twitter. Διαδικτυακός καβγάς από τους λίγους, αν βρεθούν ας μην αποκλειστεί η χειροδικία.

Όλα ξεκίνησαν απ' αυτό το δίλεπτο δημιούργημα, στο οποίο ο Σακίλ, εμπνευσμένος από την ταινία "Doctor Strange", μάζεψε όλες τις γκάφες του ΜακΓκι, τις μόνταρες και δημιούργησε ένα χιουμοριστικό ψηφιδωτό. Το οποίο το είδαν στο στούντιο και ξεκαρδίστηκαν.

Ο ΜακΓκι όμως δεν το πήρε στην πλάκα. Και άρχισε να βρίζει χυδαία τον Σακίλ. "Πάρε τ' αρχ... μου από το στόμα σου", έγραψε στο πρώτο εξ αυτών και συνέχισε υπερασπιζόμενος τον εαυτό του. "Οι ευλογίες έρχονται σε αυτούς που εργάζονται σκληρά, όχι στα άτομα που κάθονται και περιμένουν. Κάτι τελευταίο. Σκεφτείτε το. Σηκώθηκε και το πρώτο πράγμα στο μυαλό του ήταν να φτιάξει αυτό το video. Δεν είναι περίεργο. Ίσως είναι ερωτευμένος μαζί μου. Να κολακευτώ;".

Ο Σακίλ είδε πως ο ΜακΓκι σήκωσε το γάντι και απάντησε με συμβουλές. "Μην συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι ηλίθιος. Θα σου χτυπήσω τ' αρ...δια στο στόμα και θα φαίνεσαι ακόμη πιο χαζός. Από τη στιγμή που τώρα είσαι σε καλή ομάδα, φέρσου σαν παίκτης και σταμάτα το γιατί θα σε θυμούνται μονάχα για τις γκάφες. Θα δούμε πόσο σκληρός είσαι, όταν θα σε πετύχω".

Ο ΜακΓκι παρόλα αυτά συνέχισε στον ίδιο τόνο λέγοντας πως "τώρα απειλείς και άτομα; Κλ...σε μου τ' αρ...ια μπ...δε. Δεν θα μου κάνεις τίποτα. Και αυτό το ορκίζομαι στη μάνα μου, συνέχισε να κρύβεσαι. Έχω μεγαλώσει. 'Εχεις αυτές τις μαλ... στο στόμα σου για 5-6 χρόνια. Νόμιζες πως θα παρέμενα σιωπηλός;".

Oh we threatening people now? Kick rocks you old bastard... you ain't gone do sh** !!! And that's on my mama... stick to cooning! https://t.co/ZFuGREc1WJ