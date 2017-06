Σέλτικς - Σίξερς: Ποιος θα χάσει από την ξαφνική ανταλλαγή του Νο1 στο draft;

Η αιφνιδιαστική ανταλλαγή μεταξύ Σέλτικς και Σίξερς για το Νο1 του ντραφτ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Κυρίως twitterικές...

Οι "Κέλτες", ο Ντάνι Έιντζ δηλαδή, αποφάσισαν πως δεν τους κάνει ο δαιμόνιος Μαρκέλ Φουλτζ, δεδομένου ότι έχουν μια γεμάτη περιφέρεια, και για να μην τον αφήσουν στους Λέικερς αποφάσισαν να βάλουν στο παιχνίδι τους Σίξερς. Πόνταραν στο "trust the process" της Φιλαντέλφια και της χτύπησαν την πόρτα για μια ενδεχόμενη ανταλλαγή.

Ό,τι καλύτερο για τους Σίξερς, οι οποίοι είχαν πειστεί πως με Σίμονς, Όκαφορ και Έμπιντ ήδη στο ρόστερ και τον 19χρονο γκαρντ να προστίθεται μπορούν να χτίσουν κάτι πολύ μεγάλο για το μέλλον. Η συμφωνία έκλεισε με συνοπτικές διαδικασίες και οι Βοστονέζοι πήραν το Νο3 και ένα μελλοντικό draft pick, εξασφαλίζοντας έξτρα χώρο στο salary cap.

Ποια από τις δυο ομάδες θα ωφεληθεί απ' αυτήν την εξέλιξη είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς. Διότι ναι μεν οι 76ers έχουν μαζέψει ό,τι καλύτερο κυκλοφορούσε στα κολέγια τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα όμως αντιμετωπίζουν προβλήματα εμπειρίας και χημείας. Η... εμπιστοσύνη-πίστη στη διαδικασία υπάρχει, λείπουν τ' αποτελέσματα. Και όσο οι Εμπίντ - Σίμονς ταλαιπωρούνται από προβλήματα, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει. Κι αν αποτύχει όλο αυτό που έχουν στο μυαλό τους οι άνθρωποι των Σίξερς, θα έχουν ξοδέψει τόσα χρόνια για μια φούσκα!

Από την άλλη, το κλίμα στη Βοστόνη συνοψίζεται ανάγλυφα στο εν λόγω tweet:

Every Celtics fan that's had a Markelle Fultz avi for a month pic.twitter.com/uVDCzQ7L0H