Σκίστηκε ΚΑΙ η φανέλα του Λοβ!

Την Κυριακή το πρωί γράψαμε το απίστευτο στόρι με τη συμφωνία του NBA με εταιρία ένδυσης ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που έχει εξελιχθεί, μέχρι στιγμής πάντα, σε μέγα... φιάσκο.

Λίγες ώρες αργότερα είχαμε ένα ακόμα περιστατικό με φανέλα πρωτοκλασάτου παίκτη να σκίζεται χαμηλά!

Ο λόγος για τον Κέβιν Λοβ που δεν του έφτανε μόνο η ήττα των Καβαλίερς (η έκτη στα τελευταία οκτώ παιχνίδια), ήρθε και αυτό το γεγονός για να... δέσει το γλυκό.

We knew Kevin Love was a WWE fan, but he didn't have to Hulk Hogan his Nike jersey pic.twitter.com/edoUoAOtQj