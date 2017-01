Σταμάτησε στους 21 ο Αντετοκούνμπο, ήττα στην παράταση για Μπακς

Ο καλός γνωστός Yiannis! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε "γεμάτη" στατιστική σε ένα ακόμα φετινό παιχνίδι ματς των Μιλγουόκι Μπακς έχοντας 21 πόντους (6/13δ., 2/3τρ., 3/4β.) 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 1 κόψιμο απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό ώστε να αποτρέψει την εντός έδρας ήττα της ομάδας του με 112-108 στην παράταση.

Αυτή μάλιστα ήταν η τρίτη συνεχόμενη αποτυχία για τα "ελάφια" και 8η στους τελευταίους εννέα αγώνες τους και πλέον βρίσκονται εκτός πρώτης 8άδας (άρα και πλέι οφ) στην Ανατολή.

Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς ξεχωρίζουν φυσικά οι 144 πόντοι που πέτυχαν οι Γουόριορς απέναντι στους Κλίπερς (144-98) αλλά και εκτός έδρας νίκη των Σακραμέντο Κινγκς επί των Σάρλοτ Χόρνετς (109-106), με τον Κώστα Κουφό να έχει σε 12 λεπτά συμμετοχής για τους "βασιλιάδες" 3 πόντους, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κόψιμο.

