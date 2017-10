Στη απερίγραπτη φάτσα του Τζέι Αρ Σμιθ αποτυπώθηκε το μέγα κάζο των Καβαλίερς

Τι να πρωτοπιστέψεις; Το -19 (114-95) από τους Νικς στη Νέα Υόρκη, το αρνητικό ρεκόρ στα πρώτα επτά ματς (3-4) ή τη 10η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια;

Οι Καβαλίερς ψάχνουν την αγωνιστική ταυτότητά τους στην έναρξη της σεζόν και η τέταρτη ήττα, συντριβή μάλιστα, στα τελευταία πέντε ματς διόγκωσε τον προβληματισμό.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς απέφυγε να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη λέξη για να περιγράψει την απόδοση της ομάδας του τον πρώτο μήνα της χρονιάς για να μην τον "κόψει" το... ΕΣΡ, αλλά ουδείς μπορούσε να κρύψει τον εκνευρισμό του. Ή την έκπληξή του για ό,τι συμβαίνει ως τώρα.

Αρκεί η (μη) έκφραση του αγέλαστου, αμίλητου, ακούνητου Τζέι Αρ Σμιθ. Ακόμη και ο Βασιλιάς δίπλα του δεν ξέρει αν ανασάνει...

After their loss to the Knicks tonight, the Cavs are now 10th in the Eastern Conference... pic.twitter.com/UBcVJ6ivuU