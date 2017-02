Στραβή, κακή κι ανάποδη νίκη για Μπλέιζερς

Τι κι αν κέρδισαν με έναν πόντο διαφορά (114-113) τους Μάβερικς, οι Μπλέιζερς δεν χάρηκαν όσο θα ήθελαν την 23η νίκη τους στην εφετινή σεζόν, καθώς ο Έβαν Τέρνερ διαγνώστηκε με κάταγμα στο τρίτο μετακάρπιο στο δεξί χέρι του.

This appears to be the play where Evan Turner fractured his right hand. Ran into Harrison Barnes' elbow on a screen. pic.twitter.com/eOnnZewqmd