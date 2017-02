Συγκίνηση: Το πιο σημαντικό καλάθι του All-Star

Η πιο συγκινητική στιγμή του φετινού All Star Event έλαβε χώρα μετά το διαγωνισμό τριπόντων, όταν διάσημοι παίκτες, καλλιτέχνες και παλαίμαχοι ενώθηκαν με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα για το ίδρυμα του Craig Sager.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έχασε τη μάχη με την επάρατη νόσο τον Δεκέμβριο που μας πέρασε, όμως φρόντισε να περάσει το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους συνανθρώπους μας δίνουν καθημερινά μάχη.

Μετά το τέλος του διαγωνισμού τριπόντων, λοιπόν, προσπάθησαν να πετύχουν τρίποντα από διάφορα σημεία του παρκέ, που θα μεταφράζονταν σε δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Ένα από αυτά μάλιστα αν το πετύχαινε ο Steph Curry το ποσό θα έφτανε τις 500.000$!

Τελικά στο τέλος εμφανίστηκε ο Shaquille O’Neal μαζί με τον μικρό γιο του Craig Sager, τον οποίο σήκωσε ψηλά κοντά στην ρακέτα για να πετύχει το σημαντικότερο καλάθι της χρονιάς.

Το ποσό μαζεύτηκε και θα πάει στο ίδρυμα του αδικοχαμένου δημοσιογράφου, που έχει ως σκοπό τη βοήθεια για την έρευνα θεραπείας του καρκίνου.

For $500k to the #SagerStrong foundation... Craig Sager's son with the dunk (@SHAQ with the assist) pic.twitter.com/ZncYOjFzKL