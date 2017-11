Συμφωνία δισεκατομμυρίου, εμφανίσεις... λαϊκής!

Το καλοκαίρι του 2015 έγινε γνωστό πως η διοίκηση του NBA ήρθε σε συμφωνία με την NIKE για συμβόλαιο οκτώ ετών, που θα επιφέρει στα ταμεία της λίγκας κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ουσιαστικά μιλάμε για... τριπλασιασμό σε σχέση με την προηγούμενη σύμβαση που υπήρχε με την Adidas.

Τη συνέχεια τη γνωρίζετε. Αυξήθηκε το salary cap στις ομάδες και πλέον τα max συμβόλαια ξεπερνούν ακόμα και τα 220.000.000 δολάρια! Η συμφωνία ενεργοποιήθηκε από αυτή την περίοδο και οι ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, φόρεσαν τις νέες τους στολές.

Έλα όμως που ταυτόχρονα ξεκίνησαν και τα προβλήματα!

Σύμφωνα με ΜΜΕ στις ΗΠΑ, η ποιότητα κατασκευής είναι... τραγική με αποτέλεσμα, κυρίως, οι μπλούζες να σκίζονται κατά τη διάρκεια των αγώνων μετά από επαφές μεταξύ των παικτών. Το γεγονός αυτό ανάγκασε την NIKE να διεξάγει έρευνα και μάλιστα στα τέλη Οκτωβρίου πήρε επίσημα θέση για το θέμα:

"Είμαστε αρκετά προβληματισμένοι βλέποντας τις εμφανίσεις να σκίζονται και γι' αυτό εργαζόμαστε μαζί με το NBA για να αποφύγουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον".

Μία εβδομάδα αργότερα ο Ντράιμοντ Γκριν έφυγε μισόγυμνος από το παρκέ, μετά από έντονη κόντρα με τον Μπιλ των Γουίζαρντς, ενώ στις αρχές Νοεμβρίου η φανέλα του Μπεν Σίμονς των 76ers κόπηκε στη μέση!

Με την κανονική σεζόν να... τρέχει είναι βέβαιο πως οι άνθρωποι της γνωστής εταιρίας ένδυσης έχουν να δώσουν το δικό τους... αγώνα έτσι ώστε να μην εκτεθούν.

Tyler Ennis tears his #Lakers jersey in game against #Timberwolves pic.twitter.com/xXlZ4iQMQq