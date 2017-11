Θα υπάρχουν και κακές βραδιές για τους Μπακς

Τον Γιάννη μην τον περιμένεις πλέον κάτω από τους 25 πόντους. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αποτελεί... είδηση η χαμηλή παραγωγικότητά του! Όταν παρόλα αυτά η δική του καλή απόδοση δεν έχει συνδυαστεί με μια νίκη των Μπακς, δεν θ' αποθεώνεται. Και λογικά, γιατί οι απαιτήσεις - προσδοκίες είναι άλλες απ' αυτόν. Να είναι ηγέτης...

Πόσο μάλλον όταν, παρά τους 28 πόντους (7/11 δίποντα σουτ, 2/3 τρίποντα, 8/9 βολές) τα 8 ριμπάουντ και τις 3 ασίστ, τα "ελάφια" έχουν ηττηθεί 110-91 από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στο Μιλγουόκι. Ο Γουέστμπρουκ δεν έκανε τριμπλ-νταμπλ (το έχασε για μια ασίστ), μα η παρέα του δούλεψε πολύ καλά στο παρκέ - ίσως για πρώτη φορά τόσο καλά στη νέα σεζόν. Ο Τζορτζ είχε 20, ο Άντονι 17, ο Άνταμς νταμπλ-νταμπλ και ο Γκραντ έδωσε σκορ από τον πάγκο.

Ποτέ οι Μπακς δεν ένιωσαν ότι απειλούν και οι Θάντερ πως απειλούνται, μια και μετά το αρχικό 26-16 που έγινε 50-28 δεν υπήρξε διαφοροποίηση στον αγώνα. Η ομάδα του Τζέισον Κιντ έχει πλέον την ευκαιρία να ρεφάρει στο επόμενο ματς με τους Χόρνετς στη Σάρλοτ.

