Τι είχες Giannis, τι είχαν οι Μπακς

Στο πρώτο παιχνίδι του μετά το All Star ο Giannis έπαιξε σαν τέτοιος που είναι. Έκανε νταμπλ-νταμπλ για 23η φορά μέσα στη σεζόν, είχε ήδη 7 πόντους και 7 ριμπάουντ στην πρώτη περίοδο και προσέφερε συνολικά 33 με 10/16 σουτ και 11/15 βολές, 12 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα, 3 ασίστ και 1 κόψιμο σε 34'27''. Παρόλα αυτά οι Μπακς έχασαν. Και μάλιστα άνετα 109-95 από τους Τζαζ στο Μιλγουόκι χάνοντας έδαφος στη μάχη για την 8άδα στην Ανατολή. Τα "ελάφια" δεν μάζεψαν ποτέ το -9 της πρώτης περιόδου, αντιθέτως έχασαν την επαφή τους με το σκορ στη συνέχεια και ποτέ δεν μπήκαν στη διεκδίκηση της νίκης.

The best plays from Giannis as he returned from All-Star with 33 points, 12 rebounds, 5 steals & 3 assists against the Jazz. #OwnTheFuture pic.twitter.com/euhOve0n3W