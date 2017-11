Το εντυπωσιακό VIDEO της NIKE για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Αντετοκούνμπο

Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, Γιάννη Αντετοκούνμπο ανακοίνωσε η NIKE.

Η εταιρεία αθλητικών ειδών και ο Έλληνας γκαρντ θα συνεχίσουν για αρκετά χρόνια μαζί, με τον Γιάννη να την επιλέγει παρά τις προτάσεις που δέχθηκε από πολλές άλλες κορυφαίες εταιρείες.

Για να τον τιμήσει, η NIKE έφτιαξε ένα εντυπωσιακό video με την πορεία του Greek Freak μέχρι σήμερα.

Δείτε το:

. @Giannis_An34 announces his long-term commitment to @nikebasketball . pic.twitter.com/z1dMOzghIJ

Και το ποστάρισμα του Αντετοκούνμπο:

Family. Loyalty. Legacy. Excited to announce my long-term partnership with @NikeBasketball #FamilyOverEverything @Thanasis_ante43 pic.twitter.com/remyaTVuhZ