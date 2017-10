Το μήνυμα στον Χεϊγουόρντ που θα τον πείσει να μην εγκαταλείψει

Πηδάς να πιάσεις την πάσα στον αέρα και να σκοράρεις, πέφτεις άτσαλα στο παρκέ, ο αστράγαλος σμπαραλιάζεται.

Η εικόνα σοκάρει. Ο διαιτητής σφυρίζει πανικοβλημένος, οι γιατροί τρέχουν, αμίλητοι συμπαίκτες και αντίπαλοι κρατούν τα κεφάλια τους, κάποιοι στην κερκίδα προσεύχονται και άλλοι κλαίνε.

Ουδείς όμως μπορεί ν' αντιληφθεί πώς ακριβώς βιώνει τη στιγμή ο τραυματίας Χεϊγουόρντ, πώς νιώθει μέσα του, τι συναισθήματα κυλούν στο αίμα του και παγώνουν το μυαλό του. Μόνο κάποιος που έχει περάσει κάτι αντίστοιχο τον συμπονεί πραγματικά.

Τον Κόνορ Μπάργουιν δεν τον ξέρουν πολλοί. Για τον Χεϊγουόρντ, παρόλα αυτά, ήταν ο κατάλληλος για να... μιλήσει. Να του δώσει δύναμη, να τον κατευθύνει.

Επαγγελματίας παίκτης του NFL, σήμερα 31 ετών, αγωνίζεται στους Λος Άντζελες Ραμς με καριέρα στο Χιούστον και στη Φιλαντέλφια.

Το 2010 υπέστη το ίδιο ακριβώς. Στην πρεμιέρα της σεζόν κατέστρεψε τον αστράγαλό του και έχασε όλη την υπόλοιπη σεζόν. Έπαιξε φούτμπολ ένα χρόνο μετά, έκτοτε όμως δεν έχασε αγώνα. Και το έγραψε στον Χεϊγουόρντ με στόχο να τον κάνει να μην εγκαταλείψει τη μάχη της επιστροφής στο γήπεδο. Να μην καμφθεί το ηθικό του.

Feel for ya @gordonhayward First series, first game 2010...missed entire season, but haven’t missed a game since. pic.twitter.com/gTfjdtlGs3