Το συγκλονιστικό tweet του Λίβινγκστον για τον Χέιγουορντ

Τον Φεβρουάριο του 2007 σε ένα ματς κόντρα στους Σάρλοτ Μπόμπκατς (πλέον Σάρλοτ Χόρνετς), ο, τότε, 22χρονος Λίβινγκστον έζησε τον απόλυτο εφιάλτη. Αφού έκλεψε τη μπάλα έφυγε στον αιφνιδιασμό και πήγε να πετύχει ένα όμορφο καλάθι φορώντας τη φανέλα των Κλίπερς.

Το γόνατο του δυστυχώς δεν άντεξε το βάρος και την ώρα που προσγειωνόταν στο παρκέ έγινε... θρύψαλα, με αποτέλεσμα να δούμε, ίσως, τον πιο σκληρό τραυματισμό στο NBA. Δέκα χρόνια αργότερα ο Γκόρντον Χέιγουορντ την... πάτησε περίπου με τον ίδιο τρόπο, μόνο που αυτή τη φορά τον πρόδωσε ο αστράγαλος του.

Ο Σον Λίβινγκστον, που από τότε δεν επανήλθε ποτέ στο ίδιο επίπεδο, δεν θα μπορούσε να μην στείλει μήνυμα μέσω του twitter στον άτυχο άσο των Σέλτικς, γράφοντας: "Μόνον ο Θεός έχει όλες τις απαντήσεις".

@gordonhayward. Only God has ALL the answers.