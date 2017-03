Το ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ ο Μπούκερ με 70 πόντους!

Όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο "TD Garden" για να παρακολουθήσουν διά ζώσης το παιχνίδι των Σέλτικς με τους Σανς μπορούν να αισθάνονται πως αποτέλεσαν και εκείνοι ένα κομμάτι της ιστορίας. Και αυτό γιατί σε ένα ματς που είδε τους γηπεδούχους να επικρατούν 130-120 ο απόλυτος πρωταγωνιστής βρισκόταν στο αντίπαλο στρατόπεδο, με τον Ντένις Μπούκερ να δίνει μία μοναδική μπασκετική παράσταση και το φινάλε να τον βρίσκει να έχει σταματησει στους 70 πόντους!

Συνολικά "έγραψε" 21/40 σουτ (4/11 τρίποντα), 24/26 ελεύθερες βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 κόψιμο και 5 λάθη, ενώ είναι εκπληκτικό το γεγονός πως από τους 70 πόντους οι 51 σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο, 23 στην τρίτη περίοδο και 28 στην τέταρτη.

Με αυτά τα επιτεύγματα ο Μπούκερ: έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που πετυχαίνει πάνω από 60 πόντους σε έναν αγώνα, ο πρώτος παίκτης που έφτασε στους 70 πόντους σε ένα ματς μετά τον Κόμπι Μπράιαντ (22 Ιανουαρίου 2006), ο παίκτης με τους περισσότερους πόντους σε ένα ματς κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς (το προηγούμενο ρεκόρ ήταν οι 64 του Έλγκιν Μπέιλορ από το 1959) ενώ συνολικά είναι ο 6ος κατά σειρά με 70 ή περισσότερους πόντους σε ένα μόνο παιχνίδι.

A night we'll be talking about for years.



Devin Booker is the 6th player in #NBA history to score at least 70 points in a game. pic.twitter.com/NGHffLMXAj