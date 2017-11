"Αποκλείεται να είστε όλοι εσείς Έλληνες..."

H ιδέα των Μιλγουόκι Μπακς να απαθανατίσουν τη στιγμή που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε από τη φυσούνα για να συναντηθεί με την κερκίδα των ομογενών Ελλήνων έχει σκορπίσει ρίγη "γαλανόλευκης" συγκίνησης πίσω στην πατρίδα...

Από το πρωί, οι Έλληνες συζητούν γι' αυτή την ονειρική συνάντηση μέσω των social media, δηλώνοντας συγκλονισμένοι από το ελληνικό "γλέντι" στις ΗΠΑ.

Μπορεί να έβαλε 40 πόντους και να κόντραρε τον Λεμπρόν, όμως, για τον All-Star Γιάννη τα πάντα ήταν μετά το παιχνίδι που τον περίμεναν εκατοντάδες Έλληνες ομογενείς για να τον αποθεώσουν!

Ο Αντετοκούνμπο εξερχόμενος από τη φυσούνα δεν μπορούσε να το πιστέψει ότι όλοι αυτοί που τον περίμεναν ήταν Έλληνες! Αναρωτιόταν: "Αποκλείεται να είστε όλοι Έλληνες."

Τους ρώτησε δυνατά αν είναι όλοι Έλληνες, και ένας ιερωμένος απάντησε: "Ας κάνουμε ένα τεστ..."

Τότε, κάτι υπέροχο γεννήθηκε! Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, εκατοντάδες ομογενείς άρχισαν να τραγουδούν τον Εθνικό μας Ύμνο, η πλήρης ανατριχίλα μέσα στο γήπεδο, η πλήρης ανατριχίλα για όσους θα δουν όλο το βίντεο παρακάτω.

Η αποθέωση για τον Γιάννη συνεχίστηκε ο οποίος έμεινε με τους Έλληνες φαν, συνομίλησε μαζί τους, φωτογραφήθηκε και πέρασε όμορφες στιγμές. Μάλιστα, μία γυναίκα στο βίντεο διάρκεια σχεδόν επτά λεπτών του λέει πως κάθε χρόνο κάνει το συγκεκριμένο ταξίδι από την πόλη που ζει στο Κλίβλαντ μαζί με τα παιδιά της για να τον δουν να αγωνίζεται...

Από την πλευρά του ο Γιάννης, συγκλονισμένος επίσης, δεν χάλασε χατήρι σε κανέναν, μέχρι και λίγο πριν φύγει δεχόταν ο κόσμος να του πετάει μπάλες από μακρινή απόσταση για να τις υπογράψει. Και με αφιερώσεις όπως η τελευταία σε ...έναν Ντίνο!

Μάλιστα, ο Έλληνας σούπερ-σταρ δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί αυτή τη σπάνια στιγμή με τον κόσμο στα social media, βγάζοντας βίντεο στο οποίο Αντετοκούνμπο και Έλληνες φώναξα με μια φωνή: "Ζήτω η Ελλάς..."

Πέρα από τον Εθνικό Ύμνο και το γενικό κλίμα φόρτισης, δεν έλειψαν και οι σκηνές αλά ελληνικά, όπως αυτή που ακολουθεί παρακάτω με τον πιτσιρικά που παίρνει τη μπάλα, υπογεγραμμένη από τον Αντετοκούνμπο και την... φτύνει για να μην την... βασκάνει.

Όλη η ελληνική παράδοση σε 6'' pic.twitter.com/p0g6d1tlGH — Yannis Psarakis (@YPsar) November 8, 2017

ΒΙΝΤΕΟ ΥΠΕΡΟΧΩΝ ΣΤΙΓΜΩΝ

Hundreds of Greeks serenade @Giannis_An34 after the game in Cleveland!! pic.twitter.com/slAIvmlXtj — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 8, 2017