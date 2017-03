Τον Αϊζάια Τόμας δεν θα τον αμφισβητείς!

Επιστροφές καταστροφές για τον Αϊζάια Τόμας που αντιμετώπισε τους Σανς τα ξημερώματα. Ο βραχύσωμος γκαρντ φαινόταν λυσσασμένος βλέποντας τα πορτοκαλί της παλιάς του ομάδας σε ένα παιχνίδι που έληξε με τον πιο τρελό τρόπο υπέρ του Φοίνιξ.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου, κι ενώ οι "Κέλτες" προσπαθούσαν να χτίσουν μία διαφορά, ο Τόμας βρέθηκε στη γωνία αφύλαχτος για τρίποντο. Δείχνοντας τις διαθέσεις του, πριν ακόμα σκοράρει και ενώ η μπάλα βρισκόταν στον αέρα, γύρισε κι έριξε ένα "δολοφονικό" βλέμμα προς τον πάγκο των αντιπάλων.

Η μπάλα κατέληξε μεγαλοπρεπώς στο καλάθι ολοκληρώνοντας ιδανικά την κίνηση του κοντού που διανύει την καλύτερη σεζόν στην καριέρα του.

IT4 knew it was all net... pic.twitter.com/E7dMTi271H